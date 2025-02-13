Владельца челябинской дорожной компании «с историей» отправили в СИЗО

Учредитель дорожной компании в Челябинске и отец экс-депутата регионального парламента отправлен под арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, учредителю ООО «ДорстройГрупп» Эдику Аракеляну предъявлено обвинение в даче взятки. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей.

️По версии следствия, в период с июня по сентябрь 2022 года бизнесмен передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» через посредника взятку в виде иного имущества на общую сумму не менее 220 тысяч рублей за беспрепятственную и гарантированную приемку работ по ремонту автомобильной дороги Лазурный – Дубровка – граница Сосновского муниципального района.

️В следственном изоляторе он пробудет до 12 апреля текущего года.

Напомним, у силовиков уже были претензии к ООО «Дорстройгрупп». В марте 2021 года задержали директора компании, депутата Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна. По версии следствия, в 2019 году пятеро бизнесменов, включая Аракеляна, «подарили» двум сотрудникам филиала федерального казенного учреждения «Росдортехнология» в Екатеринбурге два ноутбука стоимостью 185 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Суд над ОПГ стартовал в апреле 2022 года. К тому моменту к делу добавился еще один эпизод. По мнению следователей, возглавляющий «Дорстройгрупп» Аракелян передал должностным лицам ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» 500 тысяч рублей за приемку и оплату фактически не выполненных работ по государственным контрактам по ремонту и реконструкции автомобильных дорог федерального значения на территории области.

В итоге дорожную компанию дважды оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение.

В феврале 2023 года️ Центральный районный суд Челябинска признал всех пятерых фигурантов виновными в даче взятки. Аракеляна приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 6,5 миллионов рублей.

Однако в июне того же года Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию экс-депутата, решил пересмотреть прежний приговор. Согласно новому постановлению, реальный срок заменен лишением свободы на 7 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, а также уплату 5 миллионов рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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