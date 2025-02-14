14 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

14.02.2025, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Вручение государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области губернатором Челябинской области Алексеем Текслером (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Аниме-встреча «Любовь-морковь» для любителей аниме (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

18:30 Челябинск – Выставка Марии Макашиной «Балетная фантазия» (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92а)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube