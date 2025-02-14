На автозаводе «Урал» вспыхнул пожар. Эвакуировано 90 человек

На крупном предприятии Миасса вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 14 февраля.

Огонь охватил 5 квадратных метров в подвале одного из цехов АЗ «Урал». Самостоятельно эвакуировалось 90 человек.

«Пожар ликвидирован, пострадавших нет. На производственный процесс данное происшествие не повлияло. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория. Всего к ликвидации пожара привлечено 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 28 человек и 8 единиц техники», – сообщили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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