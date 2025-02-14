На Южный Урал вернулись чижи

Чижи возвращаются в Челябинскую область с зимовки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», возле таганайских кормушек замечены чижи.
«Небольшие птички с ярким оперением проводят зимы на юге Европы, Северном Кавказе, в Закавказье, а иногда и в России, на берегах незамерзающих рек, – напомнили представители парка. – Но гнездятся чижи только в хвойных лесах, так что Таганай для них – идеальное место выведения потомства».
Правда, до обустройства гнезд еще далеко, этим птицы станут заниматься только в апреле, отмечают ученые.
А пока наблюдать за ними можно возле птичьих столовых. И хотя любимое чижиное блюдо семена сосны, ели или пихты, от семечек они тоже не отказываются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»