Южноуральские водители стали получать штрафы за нарушения на «зебрах»

В Челябинской области водителей, не пропускающих пешеходов, стали штрафовать по записям камер видеонаблюдения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, новые видеокамеры, установленные в регионе, будут фиксировать среди прочего непредоставление преимущества пешеходам. Об этом сообщил начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Сергей Пурусов.

После доработки программного обеспечения систем фото- и видеофиксации камеры могут анализировать движение пешеходов и автомобилей, строить графики изменения скорости и траектории. Если человек, переходящий дорогу, вынужден был изменить направление или остановиться из-за приближающегося автомобиля, это фиксируется как нарушение, отметил сотрудник ГАИ.

С начала года в Челябинской области начали работать два модернизированных комплекса фотофиксации: на пешеходном переходе у ТРК «Алмаз» в Челябинске и на улице Грибоедова, 227, в Златоусте. В ближайшее время планируется оснастить такими системами еще шесть участков.

К концу года Госавтоинспекция намерена значительно расширить использование новых камер. Устанавливать их будут на нерегулируемых пешеходных переходах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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