В Челябинске задержали начальника отделения ГАИ, крышевавшего перевозчиков

Сотрудника Госавтоинспекции задержали в Челябинске за взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовные дела возбуждены в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела ГАИ по Челябинску, подозреваемого в получении взяток в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, деньги полицейский получал с 2020 по 2024 годы от представителей коммерческих организаций, занимающихся перевозками груза и пассажиров. За это он оставлял в распоряжении коммерсантов маршрутные микроавтобусы с неисправностями, визировал документы о прохождении технического осмотра автомобилей без реального отражения недостатков. По информации пресс-службы регионального полицейского главка, за оказание общего покровительства и попустительство перевозчикам сотрудник Госавтоинспекции получил более полумиллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке областного управления Росгвардии и контрразведчиков.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», – заверили в ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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