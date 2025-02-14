Директору южноуральского ФОКа предъявили обвинение в халатности, из-за которой ворота рухнули на школьника

В Челябинской области директор физкультурно-оздоровительного комплекса обвиняется в халатности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, продолжается расследование уголовного дела в отношении директора физкультурно-оздоровительного комплекса, обвиняемого в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, руководитель учреждения, расположенного в Чесменском районе, не отдал своевременного приказания отремонтировать игровые ворота. В результате 24 июня прошлого года неисправная конструкция рухнула на 13-летнего мальчика. Подросток получил тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователем СК России предъявлено обвинение фигуранту, он допрошен в указанном статусе.

Следствие находится на завершающей стадии расследования, в ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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