Популярный в Челябинске маршрут полностью переведут на автобусы особо большого класса

Челябинский маршрут №64 полностью переходит на автобусы особо большого класса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, полное замещение менее вместительных машин на маршруте №64 «Автобусный парк – Автовокзал Центральный» произойдет со следующей недели.

«Шесть новеньких «гармошек» закуплены муниципальным предприятием «Служба организации дорожного движения». Сейчас автобусы готовят к выходу на линию, их приводят к единому стилю. Уже буквально через несколько дней они выйдут на маршрут», – уточнили представители городских властей.

Поступившие автобусы «Волгабас 6271G2» позволяют перевозить одновременно 184 пассажира, 38 из которых могут ехать сидя. Автобусы оборудованы откидной аппарелью для обеспечения провоза людей с ограниченными возможностями и комфортного размещения их в салоне.

Комплектация включает в себя кондиционеры, систему безналичной оплаты проезда, видеонаблюдение, оборудование для мониторинга пассажиропотока, Wi-Fi, USB-зарядки и прочие системы.

Входные двери оснащены кнопками адресного открывания дверей. На накопительных площадках установлены конвекторные радиаторы, обеспечивающие комфорт пассажиров в холодное время года.

Маршрут №64 – самый большой по объему перевозок пассажиров в областном центре. Его трасса проходит через четыре района, каждый день им пользуются около 27 тысяч человек. После выхода на маршрут шести новых автобусов-«гармошек» он будет полностью укомплектован только особо большим классом – всего 27 машин. По расчетам чиновников, это позволит соблюсти интервал в 5-6 минут между рейсами.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube