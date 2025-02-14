Полицейские открыли огонь во время погони за опасной машиной в пригороде Челябинска

Сотрудники полиции Озерска применили табельное оружие при задержании нетрезвого водителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 13 февраля.

В поселке Новогорный, расположенном на территории Озерска, экипаж Госавтоинспекции заметил автомобиль ВАЗ-2115, совершавший странные маневры. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но он, напротив, прибавил скорость и направился в сторону села Аргаяш. Полицейские бросились вслед.

При подъезде к селу Худайбердинскому к преследованию присоединился наряд ДПС ОМВД Аргаяшского района, но проехав село Аргаяш, нарушитель продолжил нестись в сторону Челябинска.

Выбрав безопасный участок вблизи деревни Долгодеревенское в Сосновском районе полицейские открыли огонь. Только после этого автомобиль, получив повреждения колес, остановился.

За рулем отечественной машины оказался 19-летний житель Аргаяша. У молодого человека не было водительских прав, зато были все признаки алкогольного опьянения – характерный запах изо рта и несвязная речь.

Кроме него в салоне авто находились еще четверо молодых людей, 21, 20, 19 и 16 лет.

Позже сотрудники полиции установили, что автомобиль находится в угоне. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Машина помещена на спецстоянку, а водитель находится в специальном помещении для задержанных лиц ОМВД Сосновского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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