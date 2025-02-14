Движение на оживленном перекрестке Челябинска ограничат почти на две недели

На северо-западе Челябинска ограничат движение на крупном перекрестке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения.

«С 8 часов 17 февраля до 18 часов 28 февраля ограничивается движение транспорта по отнесенному повороту с улицы Братьев Кашириных на улицу Молодогвардейцев», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube