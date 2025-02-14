У популярного южноуральского курорта вырастет еще одна ВИП-деревня

ММК продолжит развитие рекреационной инфраструктуры на территории Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в ходе инвестчаса с участием главы Республики Башкортостан Радия Хабирова был представлен проект ММК по дальнейшему развитию инфраструктуры в районе популярного горнолыжного курорта «Банное» в Абзелиловском районе республики.

Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам Алексей Жлоба рассказал о перспективном инвестпроекте по созданию «ВИП глэмпинга «ЭКО-ДЕРЕВНЯ – 2», предполагающем строительство экологических гостевых комплексов, вписанных в природный ландшафт без ущерба окружающей среде.

По словам Алексея Жлобы, проект аналогичен уже ставшему популярным комплексу «Эко-деревня» и разместится рядом с ним. Масштабирование данного формата туристического продукта в сторону увеличения количества и качества инфраструктуры станет еще одним важным шагом в развитии рекреационной системы горнолыжного курорта и экотуризма в регионе.

Первый комплекс «Эко-деревня», открывшийся в декабре 2023 года в непосредственной близости (200 м) от горнолыжного центра «Банное», включает 20 отдельно стоящих гостевых домов-апартаментов с присвоенной категорией 4 звезды. Дома с современной отделкой оборудованы техникой, кухней и панорамными окнами. У каждого из них есть собственная веранда и мангальная зона. Инфраструктура глэмпинга включает в себя центральную поляну с костровищем и шезлонгами, прогулочные дорожки, беседки для отдыха, кафе и парковку, современный банный комплекс.

Комплекс очень востребован и уже хорошо знаком не только отдыхающим из Магнитогорска и Башкортостана, но гостям из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Свердловской областей и других регионов страны и ближнего зарубежья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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