Троичанка, заказавшая свидетеля по уголовному делу мэра, пыталась выйти на свободу

Молодая троичанка, заказавшая убийство свидетеля по уголовному делу о взятке главе города, попросила отпустить ее из колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 14 февраля, областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Южноуральского городского суда в отношении 23-летней жительницы Троицка, пытавшейся организовать убийство фигуранта уголовного дела.

Напомним, женщину задержали в феврале прошлого года. По версии следствия, именно она была организатором покушения на троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова. Молодая женщина нашла в Троицке и Южноуральске исполнителей, которым предложила убить бизнесмена за 5 миллионов рублей.

Борис Спиридонов пропал в ночь с 10 на 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.

Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб. Однако это было частью операции силовиков по задержанию исполнителей и заказчика покушения.

Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного в отношении экс-мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. Следователи считают, что именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, по данным силовиков, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам экс-чиновник (в сентябре 2024 года истек срок его полномочий в качестве мэра) свою вину отрицает.

После задержания троичанка сразу согласилась сотрудничать со следствием и заключила досудебное соглашение.

В итоге суд приговорил уралочку к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом ей зачли срок отбывания под стражей.

Однако женщина оспорила это решение. ️В апелляционной жалобе она просила назначить более мягкое наказание и заменить на условное лишение свободы.

Но областной суд оставил приговор без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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