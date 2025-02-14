В Чебаркуле перед судом предстанет южноуралец, пытавшийся расправиться с псом

Чебаркулец ответит в суде за причинение увечий собаке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с животным, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшем увечье.

По версии следствия, в декабре 2024 года согласился исполнить просьбу знакомой и расправиться с надоевшей ей собакой породы «далматин». Нетрезвый мужчина накинул псу петлю на шею, попытался задушить и повесить на дереве. А затем не менее 5 раз ударил животное ножом.

Собака вырвалась и убежала. Ее подобрали прохожие. К счастью, пса удалось спасти. Но из-за полученных повреждений животное осталось калекой.

Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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