15 – 17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

15.02.2025, суббота
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11:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Доблестным сынам Отечества» (аллея Славы, памятник российским воинам, погибшим в локальных войнах и конфликтах «Доблестным сынам Отечества»)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Творческая встреча с актерами театрального дуэта «NEBOLET» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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13:30 Челябинск – Разговорный клуб французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:45 Челябинск – Открытие II Исторического фестиваля «Зимнее солнце Аркаима» (ТРК «Таганай», ул. Труда, 181, MTS LIVE ХОЛЛ)
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14:00 – 18:00 Челябинск – Патриотический мастер-класс «Наш подарок бойцам СВО» совместно с Обществом многодетных семей «МногоНас» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал периодики)
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14:00 – 16:00 Челябинск – День дарения книг (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)
16.02.2025, воскресенье
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал периодики)
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11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс «Рисуем насекомых» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Основы вязания: лицевая гладь» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча с кинологами «Четвероногие защитники Отечества» в клубе «Собачье сердце» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Открытие клуба «Книга за книгой» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:30 Челябинск – Творческий вечер Татьяны Орловой в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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16:00 Челябинск – Концертная программа «Зимний вечер у рояля» камерного хора «Смена» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
17.02.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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12:00 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «На страже Родины», посвященный воинам-интернационалистам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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12:00 Челябинск – Смотр-конкурс ветеранских клубов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча «Моя профессия – экскурсовод» со Светланой Сезгановой – аттестованным экскурсоводом Челябинской и Свердловской областей, директором Центра экскурсий «Челябинка» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 Челябинск – Патриотический вернисаж «И в каждом слове – жизнь»: презентация сборников поэтов-участников СВО (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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