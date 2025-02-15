УК выплатит 2,4 млн рублей за смерть ребенка от удара током

Управляющая компания выплатит 2,4 млн рублей родителям мальчика, погибшего от удара током.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, в июне 2021 года 11-летний челябинец во дворе дома Nº32 по улице Марченко коснулся оголенных жил кабеля, которые были под напряжением, но находились в открытом доступе. От удара током мальчик скончался.

Его родители обратились в Тракторозаводский районный суд Челябинска с иском к ООО «Агентство Вертикаль» о компенсации морального вреда в связи с гибелью сына в размере по 2 млн рублей в пользу каждого.

Суд признал виновным в смерти ребенка энергетика ООО «Агентство Вертикаль», ему ограничили свободу. Управляющая компания должна выплатить матери мальчика 1,3 млн рублей, отцу – 1,1 млн рублей.

Ответчик не согласился с решением суда в части размера компенсации морального вреда и обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда с учетом мнения прокурора доводы апелляционной жалобы ООО «Агентство Вертикаль» оставила без удовлетворения.

Челябинск, Софья Артемьева

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