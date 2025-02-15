Мог да не смог: посланец из космоса не сделал Южный Урал туристической меккой

Двенадцать лет назад, 15 февраля 2013 года, в небе над Челябинском произошло событие, которое могло существенно изменить ход развития не только города, но и всего региона.

Как уже сообщал «Новый День», около 9:20 утра по местному времени в атмосфере взорвался метеорит, оставив после себя яркий след и множество вопросов. Свидетелями этого явления стали тысячи жителей региона.

По словам очевидцев, светящийся объект двигался в разных направлениях: одни утверждали, что он летел с северо-запада на юго-восток, другие настаивали на обратном направлении. Ученые объяснили это оптическими иллюзиями, но споры о траектории полета не утихали. Некоторые жители даже предположили, что произошло столкновение двух небесных тел, хотя эта версия так и не была подтверждена официально.

Ущерб от падения метеорита оценили в 1 миллиард рублей. Пострадали 10 районов Южного Урала, в трех из них был введен режим ЧС. Более 980 человек получили травмы, 43 из них были госпитализированы, двое находились в тяжелом состоянии. Повреждения получили 154 здания, включая 93 медицинских учреждения, а также 361 детский сад и школа. В общей сложности было выбито около 170 тысяч квадратных метров стекол.

Челябинский метеорит стал самым крупным небесным телом, упавшим на Землю за последнее столетие. Его диаметр составил 15-17 метров, масса – 10 тысяч тонн, а мощность взрыва оценили в 500 килотонн, что в 20 раз превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. На поверхность планеты упало лишь 10% метеорита, остальное превратилось в пыль и газ. Самый крупный осколок подняли осенью 2013 года.

Сразу после события фрагменты метеорита стали объектом торговли. На рынке появились объявления о продаже осколков, причем цены варьировались от нескольких тысяч до миллионов рублей. Однако со временем стоимость упала в несколько раз.

На интернет-площадках до сих пор полно подобных предложений, цена зависит от жадности продавца. Например, рядом могут стоять объявления о продаже осколка весом 60 граммов за 55 тысяч и осколка 150 граммов – за 1 тысячу рублей. Сегодня на Avito размещено несколько десятков объявлений о продаже кусочков небесного тела, причем, большинство – не из Челябинской области.

На региональном уровне тоже попытались получить дивиденды: предлагалось многое и, в первую очередь, сделать регион туристическим центром. Некоторые инициативы даже напоминали планы по превращению Челябинска в Нью-Васюки.

В итоге, челябинский метеорит увековечили в научной литературе, стихах и рисунках. Попал он и в кино: кадры падения челябинского метеорита были использованы голливудскими режиссерами в фильмах «Война миров Z» и «Грань будущего».

На Южном Урале тем временем сделали будильник со звуком падающего болида, выпустили автопарфюм с запахом метеорита – c нотками металла, камня и озона.

Еще в 2013 году некоторые южноуральские туроператоры создали специальные туры до озера Чебаркуль. Первое время они привлекали внимание: на озеро стягивались как обычные туристы, так и представители прессы российских и иностранных изданий.

Однако с наступлением весны маршруты перестали пользоваться спросом.

Как только сошел лед, озеро Чебаркуль стало ничем не примечательным водоемом. Неразвитая инфраструктура места падения небесного тела сделала его скучным для отдыхающих.

«Там ничего нет. Установлен только памятный буй на месте падения метеорита», – сетовала тогда начальник отдела туризма министерства культуры Челябинской области Наталья Грицай.

Туроператоры и представители минкульта предлагали властям несколько проектов по улучшению инфраструктуры знаменательного места. Среди них установка стелы, строительство музея, развитие парка и даже 5D проекция, восстанавливающая события 15 февраля.

Наплыва туристов ожидали через 3-5 лет. Прошло 12. Южный Урал так и не стал туристической меккой. Но все еще надеется.

На днях губернатор Алексей Текслер договорился с руководством Тульской области об обмене туристами. Не совсем понятно, как именно это собираются делать, но очевидно, что в качестве одной из фишек области Челябинской тулякам будут предлагать именно метеорит.

Челябинск, Софья Артемьева

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