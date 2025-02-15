«Трактор» начал дальневосточный выезд уверенной победой

Челябинский «Трактор» во Владивостоке уверенно обыграл «Адмирал» – 2:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», команды активно начали встречу. Настолько активно, что уже на 4-й минуте матча хозяева остались втроем против пятерых челябинцев.

После того, как один за другим были удалены два хоккеиста «Адмирала», лидерам Востока не оставалось ничего другого, кроме как открыть счет. На 5-й минуте Логан Дэй отправил шайбу к воротам, Василий Глотов в касание прострелил на Виталия Кравцова, и нападающий челябинского клуба хладнокровно расстрелял ближнюю девятку – 1:0.

В дальнейшем «черно-белые» владели инициативой, «моряки» лишь редко огрызались. Но на 15-й минуте одна из таких атак принесла результат: Шейн Принс, объехав ворота, прострелил на пятак, шайба попала в конек Логана Дэя, и челябинский защитник срезал ее в собственные ворота – 1:1.

Исправил ситуацию две минуты спустя Максим Шабанов. Получив шайбу в своей зоне, форвард южноуральцев прорвался по центру, обманул защитника и с кистей отправил шайбу под перекладину ворот «Адмирала» – 2:1, первая двадцатиминутка закончилась в пользу «Трактора».

Во втором периоде гости вновь владели инициативой, но владивостокцы стояли насмерть у своих ворот. В итоге на второй перерыв команды ушли, сохранив счет неизменным.

Без голов тянулся и третий период. Несколько оживились хозяева к середине игрового отрезка, когда игроки «Трактора» дважды оставались в меньшинстве. Но безупречно отыграл голкипер челябинцев Зак Фукале.

На 57-й минуте встречи гости вновь остаются вчетвером, и хозяева снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока. «Адмирал» осадил ворота южноуральцев, но и на этот раз Фукале отыграл на «отлично».

Итог – 2:1, уверенная победа «Трактора» приносит еще два очка в копилку лидера Восточной конференции.

В регулярном первенстве челябинцам остается сыграть 11 матчей. Следующая встреча – 17 февраля в Хабаровске с «Амуром».

Челябинск, Виктор Елисеев

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