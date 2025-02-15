«Магнитка» разгромила «Сибирь»

Магнитогорский «Металлург» в Новосибирске обыграл «Сибирь» – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клубы начали матч с места в карьер, и уже на 3-й минуте встречи Брендан Лайпсик, игравший в «Металлурге»

в 2021-2023 годах, а в нынешнем сезоне играющий за «Сибирь» огорчил своих бывших одноклубников, открыв счет – 1:0.

До окончания первого периода магнитогорцы так и не смогли сравнять счет. Но «Магнитке» очки в конце регулярки нужны не меньше, чем «Сибири». На 26-й минуте встречи Валерий Орехов выверенным броском от синей линии сравнивает счет – 1:1, гости реализуют численное преимущество.

Через минуту с небольшим Андрей Козлов делает навес на пятачок, и шайба парашютиком приземляется за спиной голкипера «Сибири» – 2:1, «Магнитка» выходит вперед.

А меньше, чем через пять минут, гости вновь реализуют большинство – Валерий Орехов пушечным ударом от синей линии оформляет дубль – 3:1.

Но последнее слово во второй двадцатиминутке остается за хозяевами: на 40-й минуте матча Энди Андреофф сокращает отставание до минимума – 2:3.

В третьем периоде безголевое противостояние продолжается до середины игрового отрезка. Но на 53-й минуте нападающий гостей Денис Зернов делает наброс из левого круга вбрасывания на пятак, вратарь хозяев пытается блокировать удар, но шайба оказывается у Дмитрия Силантьева, и тот с лета отправляет ее в ворота – 4:2, южноуральцы уходят в отрыв.

На исходе матча «Сибирь» снимает вратаря в пользу шестого полевого игрока. Но Даниил Вовченко не зевает – 5:2, шайба влетает в пустые ворота сибиряков.

Более чем уверенная победа южноуральского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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