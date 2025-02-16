В Челябинске выставили на продажу истребитель – ЯК-3. Этот самолет начали выпускать только в 1944 году, но в историю советской авиации он вошел как «самолёт Победы», поскольку участвовал в боях на завершающем этапе Великой Отечественной войны в Белоруссии, Прибалтике, Польше и Германии.

На таких истребителях летала советско-французская эскадрилья «Нормандия-Неман». После войны французы вернулись в Париж на своих «машинах» – советское правительство подарило их Франции. Один из них сейчас находится во национальном Музее авиации.

Южноуральские умельцы сделали макет ЯК-3 в натуральную величину, покрасили в цветовую гамму, в которой самолет выпускался в 1944 году и для большего сходства искусственно его состарили. Теперь муляж предлагают купить за несколько млн рублей, чтобы использовать в качестве памятника или для реконструкций.

Челябинск, Павел Зварзин

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