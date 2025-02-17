В Челябинске демонтируют «Остров сокровищ»

Власти Челябинска заявили о демонтаже ледового городка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 18 февраля, начнется снос ледового городка на площади Революции.
Напомним, в этом году концепцией главного ледового городка стал «Остров сокровищ».
Жителей и гостей города встречали герои романа Роберта Льюиса Стивенсона и зимние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.
Со дня открытия и до окончания новогодних каникул в январе каждый день здесь проходили праздничные мероприятия: театрализованные спектакли и программы, интерактивные игры и концерты.
Впервые на территории ледового городка была представлена уральская кухня: шаньги, щи, зефир с душицей.
Второй год на территории ледового городка работала Почта Деда Мороза. Желающие могли бесплатно отправить новогодние открытки своим близким.
Кроме того, в январе и феврале каждые выходные муниципальные учреждения культуры проводили увлекательные творческие мастер-классы в Почте и Доме Деда Мороза.
Впрочем, за полтора месяца объект несколько раз частично или полностью закрывали из-за аномально теплой для зимы температуры.
Теперь власти решили поставить точку в истории ледового городка 2024-2025 годов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»