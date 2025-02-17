Уральские металлурги модернизируют систему складского хозяйства

В Магнитогорске началось комплексное обновление складской территории Торгового дома ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», основная миссия складской площадки в Магнитогорске – оказание сервиса для покупателей, а именно оперативная доставка клиентам любой позиции из широкого ассортимента продукции, включая арматуру, уголок, швеллер, горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные трубы, холоднокатаную ленту, профнастил, металлочерепицу, проволоку, гвозди, крепеж, канаты и многое другое (более 10 000 наименований и типоразмеров продукции). Товар поступает и отгружается как железнодорожным, так и автотранспортом.

Цель модернизации вытекает из стратегической задачи ТД ММК – постоянно улучшать качество обслуживания клиентов в части слаженности, оперативности и бесперебойности процессов, доступности услуг и минимального числа посредников.

Концепцию развития складского хозяйства разработала компания AXELOT, которая специализируется на автоматизации процессов управления складами (WMS система), а также автоматизации логистических процессов с помощью системы управления двором (YMS) поставок.

Оценив фактические процессы, специалисты компании предложили рекомендации, направленные на устранение узких мест и позволяющие согласовать входящий транспортный поток с возможностями складского комплекса по обработке транспортных средств, формализовать управление транспортом на территории, повысить прозрачность бизнес-процессов, организовать адресное хранение и эффективно использовать все имеющиеся площади. Концепция также включает рекомендации по организации новой площадки.

Исходя из потребностей ТД ММК и планируемого роста товарооборота, была разработана топология для вновь построенного открытого склада. Также с учетом профилирования мест хранения пересмотрена топология других существующих на площадке складских помещений. Особенностью проекта стала разработка бизнес-процессов для будущего внедрения системы управления двором (YMS) от AXELOT, которые охватывают весь цикл взаимодействия с транспортными средствами в рамках складского комплекса.

Система призвана исключить такие факты, как неравномерное прибытие транспорта на загрузку, образование очередей, перегон транспорта между складами, а также простои, которые приводят к сбоям в работе всего комплекса.

Часть рекомендаций касалась процессов в системе управления складом, которые также помогут сократить простои транспорта и пробег техники. Кроме того, эксперты рекомендовали разделить операционную нагрузку на входящий и исходящий потоки, а также развести обработку потоков на день и ночь. Предложен удобный плавающий график 3/3 с ночными сменами, сформулированы основные принципы автоматизированной балансировки.

Были проработаны и складские процессы, которые учитывают будущую автоматизацию в том числе, проектная команда определила функциональные границы системы.

Сейчас проект модернизации находится в стадии активной реализации. Его итогом станет повышение эффективности управления складским хозяйством и дворовой территорией подразделения ТД ММК, что положительно отразится на всем технологическом цикле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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