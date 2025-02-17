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Понедельник, 17 февраля 2025, 09:53 мск

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В Челябинской области обнаружили две подпольные нарколаборатории

В Челябинской области обнаружили две подпольные лаборатории по производству наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального УФСБ, задержаны четверо: трое из них выращивали наркосодержащие растения, еще один занимался сбытом готовой продукции. Дома у задержанных, в тайника, найдены теплицы-палатки, приборы и вещества для стимуляции роста растений, изъято более 160 килограммов «травы». Возбуждены уголовные дела.

Челябинск, Павел Зварзин

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