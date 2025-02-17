На Южном Урале начнут строительство асфальтированной дороги к национальному парку

В Челябинской области начали подготовку к строительству дороги к «Зигальге».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», в поселке Тюлюк начались подготовительные работы на ведущей к входу в особо охраняемую территорию дороге. Сейчас туда завозится техника, которая будет участвовать в строительстве.

«Пока 30-километровая грунтовка – настоящая полоса препятствий и причина частого отказа от поездок на Зигальгу», – отметили в национальном парке.

Но уже к концу этого года 10-километровый отрезок обещают заасфальтировать. К 2028 году строительство магистрали планируется завершить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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