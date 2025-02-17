В Челябинске школа, больница и три десятка домов остались без воды

В Металлургическом районе Челябинска пытаются устранить крупную аварию на водоводе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска, сегодня, 17 февраля, в 10:30 специалисты приступили к устранению нештатной ситуации на участке водопровода в Металлургическом районе города.
В зоне ограничения ресурса:
больница по адресу ул. Черкасская, 2;
школа по шоссе Металлургов, 53;
административные здания по ул. Черкасской 1/4, 1/6, 1/7;
многоквартирные дома:
шоссе Металлургов 35б, 47а, 47в, 49, 49а, 51, 51а, 53а, 55а, 57, 59, 61, 61а, 63;
ул. Калмыкова 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 10а, 11, 11а, 11б;
ул. Черкасская 2а, 2в, 6а, 8а, 12, 12а.
Водоматы, расположенные по адресам: ул. Черкасская, 4 и Калмыкова, 14а, – переведены в бесплатный режим.
Организован подвоз воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
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