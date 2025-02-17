На медсестру «скорой» набросился пожилой магнитогорец, которого подобрали на улице

Неадекват набросился на сотрудницу «скорой помощи» в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 февраля, в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

70-летнего мужчину обнаружили у сквера на улице Ворошилова с признаками переохлаждения. Его поместили в машину скорой медицинской помощи и повезли в больницу.

«Он очухался в машине и накинулся на девушку, медсестру, с размаху ударил ее в висок. Да так, что она с кресла улетела в другой угол машины, – цитирует «Верстов.Инфо» свой источник. – Повезло, что не проломил височную кость, а она самая слабая в черепе. Тогда бы зрения или глаза лишилась, а то и умерла бы от повреждения мозга. Двое маленьких детей остались бы сиротами».

Медика доставили в травмпункт с сотрясением головного мозга и ушибами. В настоящее время женщина находится на больничном. По словам ее коллег, после произошедшего она намерена сменить работу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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