В Челябинске экс-сотрудник налоговой службы и его отец получили сроки за торговлю налоговой тайной

В Челябинске осуждены бывший сотрудник инспекции Федеральной налоговой службы и посредник в передаче взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС признан виновным в получении взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, а его 55-летний отец – виновным в посредничестве во взяточничестве.

Установлено, что челябинец в период с августа 2019 по март 2023 года передавал представителю коммерческой организации сведения о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. За это он получил 450 тысяч рублей, который передал ему родственник.

Суд приговорил бывшего налоговика к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Посредник получил 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить штраф в 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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