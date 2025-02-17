На Южный Урал надвигаются 30-градусные морозы

Температура воздуха в Челябинской области опустится ниже -30 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, во вторник, 18 февраля, в регионе ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой снег. В отдельных районах гололед и изморозь.

Температура атмосферного воздуха ночью будет -19, -24 градуса по Цельсию, в низинах – до -29. Днем столбик термометра к отметкам в 8-13 градусов ниже нуля.

Следующие две ночи будет еще холоднее – 23, 28, в горах и низинах до 33 градусов мороза. Днем синоптики обещают -8, -13 градусов.

В Челябинске снегопадов в ближайшие три дня не ожидается. В ночь на вторник в столице Южного Урала будет 21-23 градуса ниже нуля, днем синоптики обещают -9, -11 градусов. В следующие две ночи чуть похолодает – до 25-27 градусов мороза. Днем среды ожидается 10-12 градусов ниже нуля, четверга – 11-13 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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