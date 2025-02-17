«Трактор» завоевал еще два очка на Дальнем Востоке

Челябинский «Трактор» в Хабаровске обыграл «Амур» – .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы начали матч уверенно. Уже в начале 8-й минуты «черно-белые» убежали в атаку вдвоем против одного, Виталий Кравцов решил не терять времени и самостоятельно открыл счет – 1:0.

На 18-й минуте Чарльз Робинсон, получив шайбу от Василия Глотова и, не торопясь, отправляет ее от синей линии в ворот хозяев – 2:0.

Во втором периоде челябинцы продолжают давить, и на 29-й минуте встречи Семен Дер-Аргучинцев увеличивает отрыв – 3:0.

Впрочем, на 34-й минуте Артур Гиздатуллин сокращает отставание – 1:3.

На 48-й минуте гости остаются вчетвером против пятерых хабаровчан, а через минуту зарабатывают еще один штраф. И хозяева не упускают возможности реализовать двух «лишних» игроков – 2:3, отличается Девин Броссо.

Вторая пропущенная шайба взбодрила «черно-белых». На 54-й минуте Александр Кадейкин протаскивает шайбу через всю зону «Амура», а у самых ворот скидывает ее на пятак Артему Блажиевскому, который вколачивает игровой снаряд в ворота хозяев – 4:2. Спустя 25 секунд Андрей Светлаков, получив шайбу из-за ворот от Михаила Горюнова-Рольгизера, отправляет в ворота хабаровчан пятую шайбу, и пятеро полевых игроков «Амура» бессильно за этим наблюдают.

5:2, уверенная победа «черно-белых». В регулярном первенстве челябинцам остается сыграть 10 матчей. Следующие пять «Трактор» проведет дома, открыв домашнюю серию 21 февраля игрой протв тольяттинской «Лады».

Челябинск, Виктор Елисеев

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