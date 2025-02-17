Главе Катав-Ивановского района вынесли приговор. Чиновника взяли под стражу в зале суда

В Златоусте огласили приговор главе Катав-Ивановского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Златоустовский городской суд признал главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича виновным в мошенничестве.

Напомним, чиновника задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.

️Суд приговорил главу муниципалитета к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей.

Он взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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