«Металлург» одержал уверенную победу в Астане

Магнитогорский «Металлург» в Астане обыграл «Барыс» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы явно владели инициативой во встрече с казахстанским клубом. Но счет в матче открыли игроки «Барыса».

Сделал это на 15-й минуте Михаил Рахманов. И на первый перерыв команды ушли при минимальном преимуществе астанинского клуба.

Впрочем, во второй двадцатиминутке гости все расставили по своим местам. На 27-й минуте Алексей Маклюков мощным ударом слева от синей линии сравнивает счет – 1:1. На 35-й минуте сразу трое магнитогорцев врываются в зону «Барыса», и Андрей Козлов с хода отправляет шайбу в ворота хозяев – 2:1.

К концу второго периода статистика уже говорит сама за себя: на 43 удара «металлургов» астанинцы ответили лишь 18, в створ гости произвели 27 бросков, хозяева – 14.

В третьем игровом отрезке магнитогорцы продолжил давить. На 46-й минуте Денис Зернов получил шайбу у синей линии и, промчавшись в середину зоны, отправил ее в ворота – 3:1. И этого оказывается достаточно для победы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube