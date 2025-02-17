Медики из Магнитогорска рассказали подробности о нападении неадеквата

Пенсионеру, напавшему на фельдшера «скорой» в Магнитогорске, грозит административное наказание.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел вчера, 16 февраля.

Житель Магнитогорска был нетрезв, и ему грозило обморожение. Поэтому его и решили отвезти в больницу. Однако «благодарность» пациента оказалась весьма шокирующей.

По словам медиков, уже в машине 70-летний магнитогорец вскочил и набросился на сидевшую рядом 37-летнюю женщину-фельдшера.

«Сел и ни с того ни с сего напал, своей здоровенной рукой зарядил ей в висок. Она через салон пролетела, она 50 килограммов девчонка! Он ее ударил – она отлетела, – цитирует 74.ру сотрудника медицинской организации. – Он настолько здоровый, что водитель с фельдшером еле скрутили его».

Агрессивного пенсионера отвезли в отдел полиции «Правобережный». Но и там он долго не желал успокаиваться. Когда же в полицию приехали супруга буяна и сын, медики получили очередную порцию «благодарности». Сын магнитогорца извинился за поведение отца, а вот жена – наоборот, заявила, что это сотрудники скорой медицинской помощи спровоцировали ее мужа.

Теперь шокированная столкновением с пациентами женщина собирается увольняться. Фельдшер признается, что любит свою работу, и пришла на станцию скорой помощи даже вопреки недовольству родственников. Но после нападения готова начать поиски нового места.

В полиции Магнитогорска рассказали, что по факту произошедшего сейчас решается вопрос о привлечении пенсионера к административной ответственности за нанесение побоев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube