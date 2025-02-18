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Вторник, 18 февраля 2025, 05:13 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

18 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

18.02.2025, вторник

  • 11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов Курчатовского района «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 11:30 Челябинск – Беседа-презентация «Юные герои Великой Отечественной войны – сердца стойкие и отважные» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию открытки для папы (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)

  • 12:30 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 13:00 Челябинск – Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (ДК «Амбассадор», ул. Российская, 34)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Ярмарка вакансий для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей (филиал фонда «Защитники Отечества», Университетская набережная, 123)

  • 14:00 Челябинск – Занятие «Интернет – окно в современный мир» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 14:00 Челябинск – Открытая лекция «Превосходи ожидания сервисом – или вылетай из игры» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 15:00 Челябинск – Профилактическая беседа «Сохранить ясность ума» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

  • 17:00 Челябинск – Лекция члена Русского географического общества Сергея Захаров «Метеориты – посланники космоса» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

  • 18:00 Челябинск – Вечер семейного музицирования «Вместе весело творить!» (детская школа искусств №12, ул. Красного Урала, 23)

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