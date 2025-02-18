Власти Челябинска назначили главу старейшего района города

Главой Ленинского района Челябинска назначили бывшую чиновницу городского управления ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Ленинского района назначена Ольга Гущина.

Будущая чиновница родилась в 1981 году в Челябинске. В 2001 году окончила Челябинский юридический колледж, в 2004 – Академию права и управления, факультет «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в 2005 году в управлении социальной защиты населения администрации Курчатовского района. В 2012 перешла в министерство социальных отношений Челябинской области.

В 2013 году вернулась на муниципальную службу, в отдел благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.

С февраля 2017 года до августа 2024 года работала в управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска, где прошла путь от специалиста отдела программных мероприятий до начальника отдела городской среды.

В октябре 2024 года назначена заместителем главы администрации Ленинского района. В конце октября, после перехода Александра Орла в администрацию Коркинского муниципального округа, приступила к исполнению обязанностей главы администрации Ленинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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