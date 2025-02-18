Уральские металлурги представят свою продукцию машиностроителям Чувашии

ММК познакомит со своей продукцией машиностроителей Чувашии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», представители ММК вошли в состав большой делегации Челябинской области, которая начала двухдневную рабочую поездку в Чувашскую Республику.

Мероприятие проходит под эгидой Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России. В рамках визита планируется встреча ключевых поставщиков Челябинской области с машиностроителями Чувашии. В программе поездки переговоры, посещения местных предприятий, тематический круглый стол.

Специалисты сбытовых служб ММК представят в Чувашии широкий спектр продукции и технологических возможностей ведущего предприятия металлургической отрасли страны. Компания выпускает горячекатаный плоский и сортовой прокат, горячеоцинкованный прокат и металлопродукцию с полимерным покрытием, трубы и гнутые профили, холоднокатаный плоский прокат, в том числе жесть.

Особый интерес компаний машиностроительной отрасли Чувашии, где преобладают предприятия, специализирующиеся на выпуске тяжелой бульдозерной и автотракторной техники, должны вызвать высокопрочные конструкционные и износостойкие марки стали, выпускаемые на ММК под брендом MAGSTRONG.

Эта импортозамещающая продукция используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей специальной техники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт и других видов высокотехнологичной продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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