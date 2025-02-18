Блины в России подорожали почти на треть

Блины в России за год подорожали почти на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня традиционная «горка» из 18-20 блинов обойдется примерно в 122 рубля, что на 30% больше, чем к Масленице 2024 года.

Ситуация оценивалась из расчета, что для указанной порции кружевных блинов понадобится 0,5 литра молока, 170 г пшеничной муки, 3 яйца, 50 мл подсолнечного масла, 20 г сахара, 3 г соли и 20 г сливочного масла для смазывания блинов.

«Подорожание коснулось абсолютно всех компонентов и составило от 8% до 44%», – пишет «Газета.Ru» со ссылкой на доцента Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлану Ильяшенко. По словам эксперта, цена молока выросла на 20%, яиц – на 40%, подсолнечного масла – на 36%, сливочного – на 44%. Мука стала дороже на 8%, сахар – на 16%, соль – на 13%.

Что же касается добавок к блинам, то стоимость сметаны выросла на 21%, меда – на 14%, а красной икры – в полтора раза.

Москва, Анастасия Палей

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