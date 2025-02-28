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Пятница, 28 февраля 2025, 07:58 мск

Новости Челябинск

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Экипаж самолета сообщил в ФСБ о встрече с НЛО

Экипаж пассажирского самолета Airbus A319, совершавшего рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск заметил в небе НЛО, сообщает тг-канал Aviaincident.

Отмечается, что инцидент произошел в минувший четверг, 27 февраля, сращу после взлета.

«Командир воздушного судна доложил о статичном шаре серого цвета, похожем на шар-зонд», – отмечается в сообщении тг-канала. Произошедшее не повлияло на безопасность полета, а об увиденном экипаж сообщил в ФСБ России и Минобороны.

Челябинск, Елена Васильева

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