За две недели февраля четыре животных погибли от бешенства на Южном Урале

За первую половину февраля в Челябинской области подтверждены 4 случая бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 по 16 февраля в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 4 домашних животных – двух собак и двух кошек. Все животные имели владельцев и были домашними.

Собаки погибли от вируса в поселке Самарском Верхнеуральского района и в Еманжелинске, кошки – в Копейске и Троицке.

Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, погибшие от вируса бешенства установлен карантин и проводятся обязательные противоэпизоотические мероприятия.

Напомним, в январе от бешенства пали 6 домашних животных – три собаки и три кошки.

Бешенство – острая инфекционная болезнь животных и людей, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Явные признаки нездоровья животного: неадекватное поведение (водо- и светобоязнь); обильное слюно- и слезотечение; агрессивное поведение, судороги, рвота и др. Причем, поначалу животное может вести себя вполне естественно, но уже быть заразным.

Единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка.

Традиционные месячники по профилактике бешенства животных проводятся весной – в марте и апреле.

Челябинск, Виктор Елисеев

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