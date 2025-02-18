Стали известны участники Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске

Организаторы назвали участков Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, на турнир отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам Чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России.

Список участников состязаний, которые пройдут 15-15 марта в Челябинске, опубликовал Первый канал.

Среди танцевальных пар за кубок будут бороться Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Екатерина Миронова и Евгений Устенко

Также участие в турнире примут спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

За звание лучшего среди мужчин посостязаются Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов. Среди девушек – Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

Еще по одному участнику в каждой из четырех категорий определит голосование болельщиков, открывшееся вчера, 17 февраля, на сайте Первого канала.

Напомним, турнир на Кубок Первого канала пройдет 15 и 16 марта текущего года на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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