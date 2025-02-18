С компаний, погревших руки на школьном питании в Челябинске, требуют вернуть больше 60 миллионов рублей

Прокуратура требует признать недействительными сделки об организации питания в 106 школах Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области, вчера, 17 февраля, был принят к рассмотрению иск региональной прокуратуры к АО «Уральский комбинат питания», ООО «ТрансХолод», ООО «Детское питание – ДОП», ООО «Комбинат питания», а также 106 образовательным учреждениям Челябинска.

Надзорное ведомство требует признать недействительными сделки об организации питания в учебных заведениях, а также взыскать в пользу городских властей 18 миллионов рублей с ООО «Комбинат питания» и 45,4 миллиона рублей с ООО «ТрансХолод».

Кроме того, прокуратура настаивала на аресте движимого и недвижимого имущества коммерческих организаций. Однако в принятии обеспечительных мер суд отказал.

Напомним, скандалы сотрясали сферу школьного питания Челябинска на протяжении нескольких лет. Не раз школьники и их родители обвиняли организаторов в некачественной организации питания.

Дважды антимонопольщики заявляли о сговоре. В октябре прошлого года в сговоре обвинили семь участников аукционов на общую сумму более 81 миллиона рублей (в их числе были три ответчика по настоящему иску прокуратуры). В конце 2023 года в сговоре по контрактам на организацию процесса в 106 школах (на 2 миллиарда рублей) обвинили комитет по делам образования Челябинска и «Уральский комбинат питания». В настоящее время это решение пытаются оспорить городские чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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