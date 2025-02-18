Южноуральцам предложили посмотреть на Бетховена свежим взглядом

Симфонический оркестр Челябинской области начинает масштабный концертный цикл.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, в региональной филармонии стартует масштабный цикл концертов «Бетховен. Переосмысление». Его инициатор – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин.

«Бетховен это прямая дорога в XX век. Он – авангардист своего времени. Но звучит современно и в наши дни. Мне бы хотелось, чтобы публика переосмыслила свое отношение к нему», – отмечает г-н Рубин. Дирижер также считает, что симфонии Бетховена являются фундаментом оркестровой культуры, «одним из самых важных пластов, освоение которого по-настоящему делает оркестр оркестром».

Идея цикла, рассчитанного на два сезона, масштабна – вместе с опусами немецкого классика оркестр будет исполнять произведения ныне живущих композиторов, посвященные бетховенским темам. Как уточнили в Челябинской филармонии, уже заказаны сочинения для бетховенского цикла таким современным композиторам как Алексей Ретинский, Владимир Горлинский, Настасья Хрущева.

Откроет проект концерт 20 февраля, на котором зрители смогут погрузиться в мир Бетховена через музыкальные интерпретации современного российского композитора Родиона Щедрина, посвященные знаменитому Гейлигенштадскому завещанию, написанному Бетховеном в 1802 году – за четверть века до смерти композитора.

Также в программе – знаменитая симфония №3 «Героическая» и концерт для фортепиано с оркестром №4 Бетховена, где будет солировать известный российский пианист Юрий Фаворин (Москва).

Челябинск, Виктор Елисеев

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