Южноуральцу, закидавшему соседей снегом, а потом открывшему по ним огонь, вынесли приговор

В Челябинске вынесли окончательный приговор агрессивному соседу, открывшему на улице стрельбу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 49-летнего местного жителя виновным в покушении на убийство.

Это второй приговор по уголовным делам о конфликте между соседями, произошедшем в феврале прошлого года. Напомним, началось все, когда челябинец, расчищая на тракторе территорию у своего дома от снега, стел сваливать его к соседям. Между горожанами вспыхнул конфликт, переросший в стрельбу из пневматического пистолета.

Но этим не закончилось: когда на помощь к заваленным снегом родителям приехал сын, разъяренный сосед открыл по нему огонь уже из охотничьего ружья. Но челябинцу удалось спрятаться за трактор и скрыться от нападавшего.

В ходе разбирательств выяснилось, что конфликт между горожанами длился на протяжении нескольких лет из-за пользования выгребной ямой.

В июне 2024 года неуживчивого челябинца приговорили к 7 годам лишения свободы за покушение на убийство соседа (отчима пострадавшего).

В ходе второго процесса южноуралец вины своей так и не признал. Однако был признан виновным в покушении на убийстве.

По совокупности приговоров суд назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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