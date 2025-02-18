В Челябинской области МУП почти год платил супруге директора за аренду авто-призрака

Южноуральский МУП отдал почти 600 тысяч рублей за машину, которую ни разу не использовал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки провело проверку деятельности МУП «Водоотведение», гарантирующего поставщика услуг по водоотведению и водоснабжению на территории Бакала.

В итоге выяснилось, что директор предприятия в декабре 2023 года заключил со своей женой аренды автомобиля SUZUKI GRAND VITARA. За импортную машинку МУП обязался ежемесячно платить больше 63 тысяч рублей.

При этом, согласно ведомостям учета выдачи нефтепродуктов, автомобиль ни разу не заправлялся, путевых листов на него также не оформлялось. Но деньги платили регулярно: за время «аренды» (по октябрь 2024 года) МУП заплатил около 570 тысяч рублей.

Между тем, с января 2024 года машина супруге директора МУП уже не принадлежала, и никаких доказательств передачи его в пользование предприятию новым хозяином, купившим его у прежней собственницы, не оказалось.

Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что почти год МУП платил за аренду авто, которое для нужд предприятия не использовалось, и направили материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В отношении директора МУП «Водоотведение» возбуждены уголовные дела по признакам злоупотребления должностными полномочиями, а также присвоения и растраты.

Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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