В России стали чаще брать животных с улицы

Россияне чаще берут питомцев с улицы и все менее охотно – у продавцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за два года число россиян, решивших забрать домой питомцев, найденных на улице, увеличилась более чем в полтора раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Четыре Лапы».

В опросе приняли участие 1,5 тысячи хозяев домашних животных. И оказалось, что доля тех, кто принимает решение заботиться о животном, которого он нашел на улице, выросла с 20% в 2022 году до 32% в 2024. В то же время, существенно снизилась доля тех, кто ищет питомца через заводчиков: «если в 2022 году к ним обращались больше половины опрошенных, то в 2024 году эта доля снизилась до 39%", – говорится в исследовании.

Число тех, кто готов взять домашнее животное из приюта за два года выросло вдвое – с 7,5% до 15%. Немного увеличилась и доля тех, кто нашел любимца через знакомых: с 15% до 18%.

«Рост числа семей, принимающих животных с улицы или из приюта, отражает изменения в ценностях общества. Россияне все чаще выбирают путь заботы и помощи: питомец, попадая в дом, становится другом и членом семьи», – цитирует агентство представители компании.

Кстати, растет и доля россиян, готовых помогать приютам и поддерживающих благотворительные акции. 72% участников опроса заявили, что уже активно помогают приютам для животных (это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году). Еще 20% признались, что хотели бы это делать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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