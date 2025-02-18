В Челябинской области резко подскочила заболеваемость гриппом

Уровень заболеваемости гриппом на Южном Урале вырос за неделю больше чем на 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе остается не эпидемической. При этом прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил 12,3%, хотя это ниже среднего многолетнего уровня на 13,5%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей сезонной коронавирусной инфекции, рино-, адено-, метапневмо-, РС-, бокавирусной инфекцией, SARS-CoV-2.

Также наблюдается рост случаев гриппа. В структуре лабораторно подтвержденных случаев заболевания грипп А составляет 46,7%%, грипп В – 53,3%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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