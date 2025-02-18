Представители ХК «Трактор» опровергли сообщение о ЧП в самолете

Хоккейная команда «Трактор» попала сегодня в топ российских новостей в связи с инцидентом на рейсе «Хабаровск – Челябинск».

Как уже сообщал «Новый День», накануне «медведи» разгрома «Амур» и возвращались домой. «Когда сели в чартер – кто-то из команды толкнул аварийную дверь Боинга 737, открыв люк на крыло. Из-за этого сработала сигнализация, самолет оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили – борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлётно-посадочной полосе. Забрав спортсменов и без происшествий сев в Челябинске», – написал телеграм-канал Mash.

С такой трактовкой категорически не согласны в хоккейном клубе: «После матча с «Амуром» рейс с командой «Трактор» действительно был задержан в Хабаровске на полтора часа, так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Но о каких механических повреждениях самолета речи не шло. После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой», – заявили официальные представители ХК.

Челябинск, Павел Зварзин

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