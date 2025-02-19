19 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

19.02.2025, среда
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10:00 Челябинск – Концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в рамках культурно-просветительского проекта «Дети-Родителям» (детская школа искусств №4, ул. Коммунаров, 10а)
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10:00 Челябинск – Кинозал Победы: документальный фильм «Величайшее танковое сражение» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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12:00 Челябинск – Праздничный концерт «Дню защитника Отечества посвящается» (Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, ул. Плеханова, 41, факультет музыкального искусства)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Жизнь за лентой» (Кировка, у здания Законодательного собрания Челябинской области)
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13:00, 15:00 Челябинск – Игра «Солдатская удаль» для школьников (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов в «Школе 21» с участием председателя правления Движения Первых, Героя России Артура Орлова (пр. Ленина, 76а)
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14:00, 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: открытка «СуперПАПА» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Экологический праздник «Обитатели морей и океанов» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!»: помощь в оформлении списков литературы (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)
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15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Презентация обновленного семейного инклюзивного проекта «Рюкзачок открытий», направленного на возрождение традиций семейного чтения в семьях с детьми с ОВЗ (библиотека «Точки удивления», Свердловский пр., 58)
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15:30 Челябинск – Мастер-класс «Аты-баты» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Галстук-бабочка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)
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16:00 Челябинск – Час финансовой грамотности «Накопительные финансовые инструменты» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:30 Челябинск – Мастер-класс с родительским сообществом «Родные-Любимые» (подростковый центр «Оранжевый верблюд», ул. Гончаренко, 69)
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16:30 Челябинск – Церемония открытия выставки «Герои Отечества» при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и основателя арт-группы «Хор Турецкого» Михаила Турецкого (Исторический музей, ул. Труда, 100)
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