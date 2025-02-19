В Челябинске столкнулись «Понтиак» и тягач. Четверо погибли, двое пострадали

В Челябинской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на главной улице города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 февраля, около часа ночи в районе дома №19д на проспекте Ленина.

Столкнулись автомобиль «Понтиак», в котором находились шесть человек, с грузовым тягачом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По информации пресс-центра поисково-спасательной службы региона, тела погибших пришлось деблокировать с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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