В Челябинске задержали министра областного правительства

Задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители силовых структур провели обыски в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, после чего главу ведомства Алексея Нечаева задержали.
В социальных сетях публикуются кадры, на которых региональный министр в сопровождении сотрудников ФСБ и в наручниках идет в здание следственного управления СКР по Челябинской области. По информации телеграм-канала «Погоны и галстуки», чиновника подозревают в растрате.
Помимо главы ведомства, среди фигурантов уголовного дела называют замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Сергея Вильшенко – бывшего главу созданного после банкротства «Южуралавтобан» АО «Южуралмост».
Челябинск, Виктор Елисеев
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