По делу дорожного министра задержали сына экс-губернатора Челябинской области

В Челябинской области задержан сын бывшего губернатора Александр Дубровский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателя Александра Дубровского задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Об этом сообщили сразу несколько источников.

Напомним, ранее сегодня по подозрению в растрате был задержан сам министр.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в настоящее время проходят обыски.

Помимо главы ведомства, среди фигурантов уголовного дела называют замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Сергея Вильшенко – бывшего главу созданного после банкротства «Южуралавтобан» АО «Южуралмост».

Челябинск, Виктор Елисеев

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