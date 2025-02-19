По делу дорожного министра задержали сына экс-губернатора Челябинской области

В Челябинской области задержан сын бывшего губернатора Александр Дубровский.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателя Александра Дубровского задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Об этом сообщили сразу несколько источников.
Напомним, ранее сегодня по подозрению в растрате был задержан сам министр.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в настоящее время проходят обыски.
Помимо главы ведомства, среди фигурантов уголовного дела называют замначальника правового управления областного миндортранса Сергея Куликова, руководителей ЗАО «Южуралавтобан» Александра Зырянова и Константина Зарипова, а также Сергея Вильшенко – бывшего главу созданного после банкротства «Южуралавтобан» АО «Южуралмост».
Челябинск, Виктор Елисеев
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