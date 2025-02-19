Под Челябинском вновь заработала гигантская свалка, о закрытии которой отчитались чиновники

Общественники обвинили чиновников в имитации действий по борьбе с незаконной свалкой в Еманжелинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в Еманжелинске продолжается складирование мусора на гигантской несанкционированной свалке. В этом общественники убедились во время очередного визита.

Борьбу с нелегальным полигоном жители и активисты ведут уже больше года. Еще в 2023 году общественники потребовали закрыть доступ к несанкционированной свалке, рекультивировать ее и привлечь виновников к ответственности.

«В поселке Батуринский Еманжелинского района отходы сливали и сваливали прямиком в водоем, мы зафиксировали, что территория размером с несколько десятков гектар практически полностью завалена бытовыми отходами, досками, ломом ЖБИ, покрышками и, вероятно, токсичными отходами с промпредприятий», – рассказали общественники. Отчаявшиеся жители обратились на прямую линию с президентом.

В итоге в дело вмешались региональные власти, суд постановил рекультивировать свалку. Чиновники заверили, что доступ к месту складирования закрыт. «По факту же, на конец февраля 2025 года все предпринятые действия со стороны чиновников Еманжелинска – это фикция, – возмутились общественники. – Два выезда закрыты, третий засыпали снегом, а рядом – новая, накатанная дорога к гигантской нелегальной свалке».

Активисты в очередной раз обратились к губернатору региона. «Распоряжения главы Челябинской области в Еманжелинске по какой-то причине игнорируются. Полагаем, что ситуация требует личного контроля областных властей и региональной прокуратуры», – отметили общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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